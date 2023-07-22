مبابي وباريس سان جيرمان - 40 يوما بين خطاب واستبعاد و"مضايقة أخلاقية"

أصبح كيليان مبابي حديث الساعة في جميع الأوساط الرياضية منذ 12 يونيو الماضي عندما أرسل خطابا لـ إدارة باريس سان جيرمان بعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

منذ ذلك الحين حدثت العديد من التطورات حول مستقبل مبابي بين البقاء مع سان جيرمان في موسم 2023-24 أو الرحيل صوب ريال مدريد في صفقة قياسية أم في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

FilGoal.com يستعرض معكم سلسلة من الأحداث خلال ما يقارب 40 يوما حدثت بين جميع الأطراف في انتظار ما سيؤول له مستقبل مبابي في النهاية.

عودة عام إلى الخلف

بعد عام كامل من الجدل، أعلن باريس سان جيرمان عن تجديد تعاقده مع كيليان مبابي يوم 21 مايو 2022 حتى صيف 2025.

لكن مع الوقت كشفت بعض التقارير أن مبابي وقع لعامين مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

ويمتلك النجم الفرنسي خيار تفعيل التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2025 بشرط أن يوافق على تمديد تعاقد قبل 31 يوليو 2023.

12 يونيو 2023

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي أرسل خطابا لنادي باريس سان جيرمان بعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي.

وبذلك سينتهي تعاقد مبابي في صيف 2024، أي أنه على بُعد عام واحد من الرحيل بدون مقابل.

الصحيفة أشارت إلى أن مبابي أرسل خطابا رسميا لباريس سان جيرمان أخبره بعدم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي تحت أي ظرف من الظروف.

في اليوم التالي مباشرة صرّح مبابي في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لم يناقش إطلاقا مسألة تمديد عقده مع ناديه إلى ما بعد 2024.

وفسر مبابي ذلك بأنه أخبر إدارة سان جيرمان في 15 يوليو 2022 أنه لن يمدد عقده لما بعد 2024، وأن الخطاب كان لتأكيد ذلك فقط.

وأوضح نجم منتخب فرنسا أن إدارة النادي هي المكلفة بتمديد العقد.

بعدها مباشرة كذّب مبابي تقرير صحيفة "لو باريزيان" بالتوصل لاتفاق مع ريال مدريد.

وعلق مبابي على خبر نشرته جريدة لو باريزيان بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، بأنه خبر كاذب.

وأضاف "لقد قلت بالفعل إنني سألعب الموسم المقبل في باريس سان جيرمان المكان الذي أشعر فيه بسعادة كبيرة".

MENSONGES…❌ En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

"لم أعرف أن خطاب قد يقتل شخص"

يوم 15 يونيو تحدث مبابي في مؤتمر صحفي قائلا: "في اللحظة الحالية خياري الوحيد هو البقاء في سان جيرمان وسأكون مع الفريق في بداية الموسم".

وعن تصريحات إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بقوله إنه سيضغط على مبابي للبقاء مع الفريق قال: "ماكرون ليس لديه أي تأثير على مستقبلي، هو يأمل في بقائي مع سان جيرمان وأنا أريد البقاء لذا نحن على وفاق".

وعن خطابه لسان جيرمان بعدم نيته تجديد التعاقد بعد نهايته الموسم المقبل قال: "بصدق لا أعتقد أنني كنت سأسيئ لأي شخص فقط أرسلت خطابا، لم أعرف أن خطاب قد يقتل شخص ما، هو فقط خطاب ولا أهتم برد الفعل".

وبسؤاله لماذا يريد البقاء مع سان جيرمان دون تجديد التعاقد أجاب مبابي "لا يوجد شيء لأشرحه، الناس يمكن أن تتحدث وتنتقد، أعرف لماذا أفعل ما أفعله وما أقوله، الناس ليس لديهم كل المعلومات".

"سأبقى مع سان جيرمان"

بعد عدة أيام قال مبابي في تصريحات لقناة TF1: "لقد قلت بالفعل إنني سأبقى مع باريس سان جيرمان".

وأضاف النجم الفرنسي "أنا مصمم على اللعب في صفوف النادي الموسم المقبل".

وشدد "سأقرر مستقبلي في صيف 2024، هناك العديد من الأشياء التي قد تحدث في غضون عام".

اهتمام من فرق أخرى

بعض التقارير حاولت إيجاد فريق آخر غير ريال مدريد ربما ينضم له مبابي.

فقال بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي للصحفيين: "احتمال انضمام مبابي إلى سيتي؟ لا، لا، أنتم تعرفون جميعا إلى أين يريد مبابي الذهاب"، في إشارة لرغبة الأخير في الانتقال لريال مدريد.

ووفقا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني في تقرير له فقد طلب ميسي من مبابي الذهاب إلى برشلونة ولكنه لم يمانع انتقاله إلى ريال مدريد.

ووفقا للتقرير قال ميسي لمبابي: "أفضّل ذهابك إلى برشلونة".

واستدرك "لكن إن كنت ترغب في الانتقال إلى ريال مدريد قم بذلك، فأنت تستحق مشروعا فائزا".

جاء ذلك بعدما أعلن ميسي رحيله عن باريس سان جيرمان وانتقاله صوب إنتر ميامي الأمريكي.

25 يونيو

وقال فيليب ديالو الرئيس الجديد للاتحاد الفرنسي في تصريحات لجريدة لو باريزيان: "الكل يريد أن يكون لديه أفضل اللاعبين في دوريهم".

وأضاف "أفضل اللاعبين هم الذين يجعلون الناس بحبون البطولة".

وتابع "إذا سألتني هل يبقى مبابي؟ جوابي هو أنه كلما طالت مدة بقائه في فرنسا، كان ذلك أفضل لكرة القدم الفرنسية".

وأتم "كرئيس للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا أملك القدرة على تغيير رغبة وإرادة اللاعب".

" ريال مدريد لا يمتلك المال"

كشف الفرنسي يفين لو مي وكيل لاعبين موقف ريال مدريد من ضم كيليان مبابي يوم 28 يونيو.

وقال لو مي عبر شبكة RMC الفرنسية: "ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا من أجل ضم مبابي، لا أحد تقدم بعروض اليوم".

وأضاف "ريال مدريد ليس قادرا على دفع 40 مليون يورو صافية سنويا بالإضافة لمكافآت التي ستصل لـ 30 مليون يورو".

وشدد "راتب مبابي سيكون بين 70 و75 مليون يورو صافية، بنزيمة كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك".

وأتم "لا يعرفون كيفية إدراج راتب اللاعب في الوقت الحالي، عندما كان حرا عرضوا عليه 20 مليون يورو وكان ذلك على بعد سنوات ضوئية مما يحصل عليه هنا".

"هذا مستحيل"

وسبق أن صرّح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي المدير الفني الجديد: "مبابي؟ موقفي واضح جدا، لا أريد تكرار الأمر كل مرة، إذا أراد الاستمرار نريد نحن أيضا ذلك. لكن إذا جدد تعاقده".

وأضاف "لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل، هذا مستحيل".

وأتم مشددا "نحن نادٍ فرنسي، قال إنه لا يريد الرحيل بدون مقابل، إذا غيّر رأيه اليوم لن يكون هذا خطأي، لا نريد فقدانه بدون مقابل، هو أفضل لاعب في العالم، هذا الأمر واضح للغاية".

جاء ذلك تأكيدا لما نُشر في صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

حوار مبابي

بعد 3 أيام من تصريحات الخليفي وصف مبابي الفريق بـ "المنقسم" خلال حوار مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال: "ما هي الأسباب التي تجعلني أؤمن أن هذا موسمي الأخير في الدوري الفرنسي؟ الأمر بسيط للغاية.. أنا شخص تنافسي وألعب فقط لأجل الفوز".

وأكمل "بغض النظر عمن ألعب معه وعن القميص الذي أرتديه والمكان الذي أتواجد فيه والسنة التي نلعب فيها، فأنا لا أهدأ أبدا".

وأردف "أذهب في إجازة لأعيد شحن طاقتي ثم أعود بالجوع الذي يعرفه الجميع عني".

وشدد مبابي "أنا دائما غير راض ولذلك لم أتأثر بما أقدمه، أقول إنني أستطيع فعل ما فعلته مجددا وبشكل أفضل، ولدي ذلك التعطش للفوز".

وأكد "لا أريد أن أكون في فريق ما لمجرد المشاركة، ولهذا السبب يعتقد الناس أحيانا أنني مغرور".

وعن خوفه من الفشل أجاب "لا أخاف من الفشل فهو جزء من مسيرة لاعب الكرة، لكن لدي قناعة عميقة بأنني ولدت لأفوز وأريد أن أظهر ذلك للجميع".

أما عن كثرة إخفاقات ناديه في دوري أبطال أوروبا: "لا أعرف ما يتعين على النادي فعله للفوز، فهذا السؤال ليس لي. تحتاج للتحدث مع المسؤولين عن بناء الفريق وتحديد عناصره واختيار تشكيله. أنا فقط أقوم بوظيفتي بأفضل ما يكون".

وواصل "كنت أفضل لاعب وهداف الدوري للعام الخامس على التوالي في فرنسا".

وأكمل مبابي "الكثير من الأشياء تجعلني فخورا، مثل الاستمرار في الفوز بالألقاب وهو ما نلعب لأجله. بغض النظر عن ماهية اللقب، لكنه -تحقيق الألقاب- أصعب شيء في اللعبة وهو ما يناضل جميع اللاعبين من أجل تحقيقه".

وتابع "بالطبع أنا سعيد بالحفاظ على مستواي الشخصي، إذ وصلت تقريبا لـ 50 هدفا في الموسم".

وشدد "لقد حظيت بلحظات رائعة وقدمت أداء رائعا على الرغم من اعتقادي بأني قادر على تقديم ما هو أفضل".

وعن انتقاد الجماهير له قال: "هل يقلل الناس من أدائي؟ نعم.. لكن في الوقت ذاته لا ألومهم".

وواصل "لهذا أعتقد أن اللعب لسان جيرمان لا يساعد كثيرا، لأنه فريق منقسم وناد منقسم".

غضب 6 من زملائه

بعد حوار مبابي مباشرة، ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن ستة لاعبين من سان جيرمان بينهم اثنين انضما للفريق الصيف الجاري اتصلوا هاتفيا بناصر الخليفي وأبلغوه غضبهم من تصريحات مبابي.

أنشيلوتي

عندما سئل كارلو أنشيلوتي عن موقفه من ضم مبابي مطلع الأسبوع الجاري أجاب قائلا: "لا أتحدث أبدا عن لاعبين ليسوا في ريال مدريد، أستطيع الحديث عن جود بيلينجهام وأردا جولير وفران جارسيا وبراهيم دياز، التحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي ليس جيدا بالنسبة لي".

بداية الفترة التحضيرية

بدأ مبابي الفترة التحضيرية للفريق وشارك مبابي كبديل في الدقيقة 66 من عمر اللقاء ضد لوهافر.

وسجل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع هدف باريس سان جيرمان الثاني.

وبعد ساعات أعلن النادي القائمة المسافرة لليابان لخوض الفترة التحضيرية وغاب اسم مبابي عنها.

وأوضح تقرير شبكة راديو مونت كارلو أن "النادي أبلغ اللاعب بعد المباراة الودية ضد لوهافر والتي سجل خلالها هدفا".

وأشار أيضا التقرير إلى أن القرار اتُخذ منذ عدة أشهر، النادي فوق كل شيء، في انتظار تمديد تعاقد اللاعب في ظل رغبته في عدم التجديد كما قال من قبل.

"لن يلعب دقيقة واحدة"

بعد ذلك، أبلغ باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل حسبما كشفت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن خطوة باريس سان جيرمان ربما ستكون "بمثابة نكسة للاعب يريد أن يصبح الأفضل على هذا الكوكب، فعليه الآن قبول عروض انتقاله أو تجديد تعاقده".

وأشار التقرير أن مبابي ينضم لجورجينيو فينالدوم ويوليان دراكسلر الذين يتدربون بشكل منفرد، ورغم أن هذه العملية غير قانونية، إلا أن هذه العملية، والتي غالبا ما تهدف إلى طرد اللاعبين، تستخدمها الأندية بانتظام.

الهلال وتشيلسي

ظهر اسم الهلال في الصورة بعد استبعاد مبابي من القائمة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط السعودية"، فإن نادي الهلال يسعى لجس نبض مبابي إذا كان لديه الرغبة في اللعب في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن خطوة الهلال تأتي رغم تأكيد المقربين من اللاعب بأنه يريد ريال مدريد.

في المقابل ذكرت إذاعة "مونت كارلو الفرنسية" أن مبابي دخل اهتمامات تشيلسي لضمه هذا الصيف.

"مضايقة أخلاقية"

أصدر الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين بيانا متهما باريس سان جيرمان بتعمد "المضايقات الأخلاقية" ضد كيليان مبابي.

"يجب أن يتمتع هؤلاء اللاعبون بنفس ظروف العمل التي يتمتع بها باقي القوى العاملة المحترفة.

يرى الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين أنه سيكون من المفيد تذكير المديرين بأن الضغط على الموظف -من خلال تدهور ظروف عمله، على سبيل المثال- لإجباره على المغادرة أو قبول ما يريده صاحب العمل يشكل مضايقة أخلاقية، وهو ما يدينه القانون الفرنسي بشدة.

يحتفظ الاتحاد الوطني لكرة القدم بالحق في اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد أي ناد يتصرف بهذه الطريقة".

بعد استبعاد مبابي من قائمة باريس سان جيرمان حضر رفقة زملائه المستبعدين بشكل هادئ ووقع على "اوتوجرافات" للجماهير بابتسامة عريضة.

Kylian Mbappé stops to speak with fans after leaving his first training session with the rest of PSG’s undesirables. Calm, cool & collected. pic.twitter.com/n5BgWbjM9C — Get French Football News (@GFFN) July 22, 2023

ماذا سيحدث؟

اليوم النهائي لمعرفة موقف مبابي سيكون يوم 31 يوليو 2023، عندما تنتهي فترة تمديد التعاقد، وإذا لم يُفعل مبابي تعاقده فبكل تأكيد سيرحل بدون مقابل الموسم المقبل.

يحاول باريس سان جيرمان الضغط على مبابي.

الدوري الفرنسي سيبدأ 13 أغسطس بمواجهة باريس سان جيرمان مع لوريان.

الكرة الآن في يد مبابي فماذا سيفعل؟