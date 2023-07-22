طلائع الجيش يعلن عبر في الجول ضم الشيخ وماو.. وتجديد عقد نجم المنتخب الأولمبي

حسم طلائع الجيش صفقتين استعدادا للموسم الجديد، كما جدد عقد لاعب الوسط محمد شحاتة الذي تألق مع المنتخب الأولمبي مؤخرا.

وقال أيمن المصري مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع أحمد الشيخ لمدة 3 سنوات".

وتم توقيع العقود لتتم صفقة الانتقال الحر، بعد نهاية عقد هداف غزل المحلة في الموسم الماضي، والذي سجل 11 هدفا في الدوري احتل بها المركز الرابع في ترتيب الهدافين.

وأضاف "أيضا تعاقدنا مع لاعب الوسط التنزاني حميد ماو لمدة 3 سنوات".

ماو -30 عاما- انتهى عقده أيضا مع غزل المحلة بنهاية الموسم المنقضي.

وأوضح "تم تجديد عقد لاعب الوسط محمد شحاتة لـ 4 سنوات مقبلة، حيث كان عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

وسجل شحاتة هدف فوز مصر على غينيا في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، التي احتل الفراعنة وصافتها وضمنوا من خلالها التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وانفرد FilGoal.com أمس -الجمعة- بتوصل طلائع الجيش لاتفاق مع الثنائي أحمد الشيخ وحميد ماو.

وهبط غزل المحلة إلى الدرجة الثانية محتلا المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بعد خسارة صاعقة أمام حرس الحدود الذي حُسم هبوطه قبل النهاية بـ 4 جولات.

على الجانب الآخر ضمن طلائع الجيش البقاء في الجولة قبل الأخيرة بالفوز على أسوان 1-0، وأنهى الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.