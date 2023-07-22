اتحاد اللاعبين الفرنسي يتهم باريس سان جيرمان بـ "المضايقة الأخلاقية" لـ مبابي

أصدر الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين بيانا متهما باريس سان جيرمان بتعمد "المضايقات الأخلاقية" ضد كيليان مبابي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

واستبعد باريس سان جيرمان لاعبه من قائمة بعثة الفريق المسافرة إلى اليابان.

وبحسب تقرير صحيفة "لو باريزيان" فأن النادي قرر إما أن يجدد اللاعب تعاقده أو يوافق على أحد العروض المقدمة له وإلا سيظل حبيسا لمقاعد البدلاء طيلة الموسم. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين:

"يجب أن يتمتع هؤلاء اللاعبون بنفس ظروف العمل التي يتمتع بها باقي القوى العاملة المحترفة.

يرى الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين أنه سيكون من المفيد تذكير المديرين بأن الضغط على الموظف -من خلال تدهور ظروف عمله، على سبيل المثال- لإجباره على المغادرة أو قبول ما يريده صاحب العمل يشكل مضايقة أخلاقية، وهو ما يدينه القانون الفرنسي بشدة.

يحتفظ الاتحاد الوطني لكرة القدم بالحق في اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد أي ناد يتصرف بهذه الطريقة".

وأبلغ باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل حسبما كشفت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن خطوة باريس سان جيرمان ربما ستكون "بمثابة نكسة للاعب يريد أن يصبح الأفضل على هذا الكوكب، فعليه الآن قبول عروض انتقاله أو تجديد تعاقده".

وأشار التقرير أن مبابي ينضم لجورجينيو فينالدوم ويوليان دراكسلر الذين يتدربون بشكل منفرد، ورغم أن هذه العملية غير قانونية، إلا أن هذه العملية، والتي غالبا ما تهدف إلى طرد اللاعبين، تستخدمها الأندية بانتظام.