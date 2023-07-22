الأولى لكلا الفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز والأهلي

يدير محمود ناجي تحكيميا مواجهة بيراميدز والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

ويعاون ناجي كل من تامر رشاد ونور سعيد، ويتواجد صبري إبراهيم كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد ويعاونه هاني خيري.

وستكون تلك المباراة رقم 20 لمحمود ناجي في الموسم الجاري بجميع المسابقات.

وأدار ناجي 14 مباراة في الدوري المصري أشهر خلالها 57 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

وستكون مباراة الغد هي الأولى له مع كلا الفريقين في الدوري الموسم الحالي.

وأدار أيضا مباراة في الدوري التونسي و3 مباريات في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما ومبارتان في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 82 نقطة من 32 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 33 مباراة.

وسبق أن التقى الفريقان في 13 مباراة فاز الأهلي في 6 وبيراميدز في 4 وتعادلا 3 مرات.

والتقى الفريقان الموسم الجاري وفاز الأهلي في الدور الأول بنتيجة 3-0.

كما تفوق الأهلي في نهائي كأس مصر 2022 بنتيجة 2-1 وتوج كذلك بلقب كأس السوبر المصري بنتيجة بالفوز 1-0.