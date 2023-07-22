صفقة هجومية جديدة.. ميلان يضم نوا أوكافور

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم السويسري نوا أوكافور من سالزبورج النمساوي.

وأبرم ميلان صفقته السادسة هذا الصيف، موقعا على المهاجم على عقد يمتد لـ 5 مواسم حتى صيف 2028.

وبحسب التقارير فأن ميلان دفع 15 مليون يورو لضم السويسري البالغ 23 عاما.

وبدأ نوا مسيرته مع بازل السويسري وانضم لسالزبورج في 2020 وخلال 3 مواسم ونصف توج بـ 7 ألقاب محلية.

مع منتخب سويسرا شارك في 14 مباراة دولية سجل خلالها هدفين وتواجد في القائمة المشاركة في كأس العالم 2022.

وأصبح نوا سادس لاعب ينضم لميلان الصيف الجاري بعد ماركو سبوتيلو وروبن لوفتس تشك وكريستيان بوليسيتش ولوكا روميرو وتيجاني ريندرز.

وبات خامس لاعب من سويسرا يرتدي قميص ميلان بعد يوان فوجيل وفيليب ساندورس وماتيا ديسولي وريكاردو رودريجيز.

ويستعد ميلان لخوض سلسلة من الوديات ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا للموسم الجديد.

ويستهل الروسونيري مشواره في البطولة بلقاء بولونيا.