قائمة بيراميدز - إبراهيم عادل ومحمود صابر على رأس الموقعة الأخيرة أمام الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة المباراة الأخيرة له في الموسم الحالي من الدوري الممتاز أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الجولة ٢٨.

ويستمر غياب الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد ثنائي الأهلي السابق بداعي الإصابة، فيما رحل المهاجم فخر الدين بن يوسف عن صفوف الفريق بنهاية عقده.

ويتواجد الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر بعد تألق لافت مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والتي انتهت باحتلال المركز الثاني وضمان التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال

وحسم الأهلي لقب الدوري برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين أمام بيراميدز ثم المصري.

أما بيراميدز الذي حسم المركز الثاني برصيد 70 نقطة، فيلعب مباراته الأخيرة وأمامه فرصتين لتحقيق رقم تاريخي له في الدوري المصري.

رقم بيراميدز القياسي في عدد النقاط حققه الموسم الماضي برصيد 71 نقطة، وإذا تعادل مع الأهلي سيعادل الرقم، أما إذا فاز فسيحطمه ويكتب رقما جديدا.