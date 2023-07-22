مباشر نهائي كأس الرابطة - المصري (1)-(3) سيراميكا كليوباترا.. 10 دقائق أخيرة

السبت، 22 يوليه 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

احتفال سيراميكا بالهدف ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق60. ركلة حرة رائعة من محمد شكري تذهب في الزاوية المستحيلة لعصام ثروت والهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا.

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ق54. جووووول تقليص الفارق للمصري عن طريق حسام جريشة بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق48. صلاح محسن يهدر انفرادا وفرصة تسجيل الثالث.

بداية الشوط الثاني

تبديلان للمصري بدخول إسلام عطية وحسين السيد بدلا من عمرو سعداوي وإسلام عطية

نهاية الشوط الأول

ق40. دخول حسام جريشة بدلا من عبد الرحيم دغموم بسبب الإصابة.

ق20. بسام ينقذ رأسية أخرى من مروان حمدي.

ق18. تبديل أول للمصري بدخول عماد الدين بو بكر بدلا من إسلام أبو سليمة.

ق14. محمد بسام يتألق ويمنه هدف تقليص الفارق من رأسية جريندو.

ق11. جوووول الثاني لسيراميكا كليوباترا بعد خطأ قاتل من إسلام أبو سليمة استغله صلاح محسن ليضع الكرة في الشباك.

ق7. جريندو ينقذ فرصة التعادل للمصري من على خط مرمى سيراميكا بعد تسديدة من كريم العراقي.

ق6. جووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق محمد عنتر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد انفراد بالمرمى.

بداية المباراة

في حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

بداية المباراة بعد قليل

المصري سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية
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