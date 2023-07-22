انتهت نهائي كأس الرابطة - المصري (1)-(4) سيراميكا كليوباترا

السبت، 22 يوليه 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

احتفال سيراميكا بالهدف ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

أخبار متعلقة:
بمشاركة مرموش الأولى.. خسارة ودية لأينتراخت فرانكفورت فيورنتينا يستعير أرتور من يوفنتوس خبر في الجول - الجونة يتوصل لاتفاق مع طلعت يوسف تشكيل نهائي الرابطة - جريندو ومروان حمدي يقودان الهجوم أمام سيراميكا

ق89. جووووول رابع لسيراميكا كليوباترا عن طريق أمادي بعد تبادل رائع للكرة مع صلاح محسن لينفرد ويمر من عصام ثروت ويسجل الرابع.

ق60. ركلة حرة رائعة من محمد شكري تذهب في الزاوية المستحيلة لعصام ثروت والهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا.

ق54. جووووول تقليص الفارق للمصري عن طريق حسام جريشة بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق48. صلاح محسن يهدر انفرادا وفرصة تسجيل الثالث.

بداية الشوط الثاني

تبديلان للمصري بدخول إسلام عطية وحسين السيد بدلا من عمرو سعداوي وإسلام عطية

نهاية الشوط الأول

ق40. دخول حسام جريشة بدلا من عبد الرحيم دغموم بسبب الإصابة.

ق20. بسام ينقذ رأسية أخرى من مروان حمدي.

ق18. تبديل أول للمصري بدخول عماد الدين بو بكر بدلا من إسلام أبو سليمة.

ق14. محمد بسام يتألق ويمنه هدف تقليص الفارق من رأسية جريندو.

ق11. جوووول الثاني لسيراميكا كليوباترا بعد خطأ قاتل من إسلام أبو سليمة استغله صلاح محسن ليضع الكرة في الشباك.

ق7. جريندو ينقذ فرصة التعادل للمصري من على خط مرمى سيراميكا بعد تسديدة من كريم العراقي.

ق6. جووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق محمد عنتر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد انفراد بالمرمى.

بداية المباراة

في حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

بداية المباراة بعد قليل

المصري سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
خبر في الجول - أكينيولا خارج قائمة الزمالك في البطولة العربية.. وموقف محمود علاء الرمادي: حلمي طولان صاحب النسبة الأكبر في تتويج سيراميكا بلقب كأس الرابطة صلاح محسن: أعد جماهير الأهلي بنسخة مختلفة.. والبطولة خارجه إنجاز فلا أحد يفوز غيره محمد إبراهيم: لذلك لم نخشى ضغط الجماهير.. وتمكننا من اللعب على نقاط ضعف المصري خبر في الجول - صراع ثنائي على مهاجم البنك الأهلي بسام: كنت سعيدا بأجواء جماهير المصري.. ولم أتوقع هدف محمد شكري أحمد دياب: الدوري الموسم المقبل بنظامه المعتاد خبر في الجول - الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع إيهاب جلال
أخر الأخبار
خبر في الجول - أكينيولا خارج قائمة الزمالك في البطولة العربية.. وموقف محمود علاء 21 دقيقة | الكرة المصرية
الرمادي: حلمي طولان صاحب النسبة الأكبر في تتويج سيراميكا بلقب كأس الرابطة 50 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح محسن: أعد جماهير الأهلي بنسخة مختلفة.. والبطولة خارجه إنجاز فلا أحد يفوز غيره 50 دقيقة | الكرة المصرية
محمد إبراهيم: لذلك لم نخشى ضغط الجماهير.. وتمكننا من اللعب على نقاط ضعف المصري 52 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - صراع ثنائي على مهاجم البنك الأهلي 53 دقيقة | ميركاتو
بسام: كنت سعيدا بأجواء جماهير المصري.. ولم أتوقع هدف محمد شكري ساعة | الكرة المصرية
أحمد دياب: الدوري الموسم المقبل بنظامه المعتاد ساعة | الدوري المصري
موسى ديابي إلى أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي 4 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة