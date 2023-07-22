بمشاركة مرموش الأولى.. خسارة ودية لأينتراخت فرانكفورت

ظهر عمر مرموش للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد أينتراخت فرانكفورت.

وشارك مرموش في المباراة الودية ضد فريق فولدا لينيرز، والتي انتهت بفوز الأخير 3-2.

وتواجد مرموش في تشكيل الشوط الأول، الذي تم استبداله أغلبيته في الشوط الثاني.

وجاء تشكيل الشوط الأول كالتالي:

حراسة المرمى: ديانت راماي

خط الدفاع: كريستيان ياكيتش - توتا - ماكوتو هاسيبي - فيليب ماكس

خط الوسط: سيباستيان روده - إريك جونيور دينا إبيمبي - تيموتي تشاندلر

خط الهجوم: باكستين آرونسون - فريد أليدو - عمر مرموش

في الشوط الثاني خرجوا جميعا عدا ياكيتش الذي استمر حتى الدقيقة 74 وحل رافاييل سانتوس بوري بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فولدا بثلاثية بيضاء، سجلها موريتز راينهارد في الدقيقة 7، وجال جروبينليك "هدفين" في الدقيقتين 28 و39.

وفي الشوط الثاني قلص فرانكفورت الفارق بهدفي يينس هاوجي في الدقيقة 49 وإيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 67.

وكان مرموش قد انتقل إلى فرانكفورت قادما من فولفسبورج في صيف الانتقالات الجاري في صفقة انتقال حر.

وشارك مرموش الموسم الماضي مع فولفسبورج في 36 مباراة بواقع 278 دقيقة سجل فيهم ستة أهداف وصنع هدفا.