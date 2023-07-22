فيورنتينا يستعير أرتور من يوفنتوس

السبت، 22 يوليه 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

توقيع أرتور مع فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا تعاقده مع أرتور ميلو لاعب يوفنتوس.

وأشار فيورنتينا إلى أن أرتور قد وقع على عقد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

أرتور كان قد وصل لمدينة فلورينسا وتدرب مع الفريق أمس الجمعة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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أرتور انضم ليوفنتوس في 2020 قادما من برشلونة في صفقة تبادلية حصل خلالها النادي الإسباني على ميراليم بيانيتش.

وكان ميلو قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى ليفربول ولم يشارك سوى في مباراة واحدة.

وخلال سنواته مع يوفنتوس شارك في 63 مباراة وخلالهم سجل هدفا وصنع آخر.

وكان فيورنتينا قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإيطالي ووصل إلى نهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.

فيورنتينا أرتور
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