فيورنتينا يستعير أرتور من يوفنتوس
السبت، 22 يوليه 2023 - 19:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيورنتينا تعاقده مع أرتور ميلو لاعب يوفنتوس.
أرتور ميلو
النادي : ليفربول
وأشار فيورنتينا إلى أن أرتور قد وقع على عقد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.
أرتور كان قد وصل لمدينة فلورينسا وتدرب مع الفريق أمس الجمعة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
أرتور انضم ليوفنتوس في 2020 قادما من برشلونة في صفقة تبادلية حصل خلالها النادي الإسباني على ميراليم بيانيتش.
وكان ميلو قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى ليفربول ولم يشارك سوى في مباراة واحدة.
وخلال سنواته مع يوفنتوس شارك في 63 مباراة وخلالهم سجل هدفا وصنع آخر.
وكان فيورنتينا قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإيطالي ووصل إلى نهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.
نرشح لكم
بمشاركة مرموش الأولى.. خسارة ودية لأينتراخت فرانكفورت ذا أثليتك: تشيلسي مهتم بضم محمد قدوس كلوب عن الانتقالات: يتبقى 3 أسابيع على بداية الموسم.. هناك عمل علينا القيام به بوكيتينو: لا أريد لاعبين من السهل إدارتهم في تشيلسي جوارديولا يتحدث عن مصير ووكر وكانسيلو أزمة جديدة؟ استبعاد مبابي من قائمة باريس سان جيرمان المسافرة لـ اليابان سكاي: بايرن ميونيخ ينتظر موقف فابينيو من مفاوضات اتحاد جدة وليفربول سافيتش: كان لدي رغبة في التغيير.. وهدفي الفوز بجميع البطولات مع الهلال
أخر الأخبار
فيورنتينا يستعير أرتور من يوفنتوس 25 دقيقة | الكرة الأوروبية