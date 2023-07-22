خبر في الجول - الجونة يتوصل لاتفاق مع طلعت يوسف

السبت، 22 يوليه 2023 - 19:44

كتب : عمرو نبيل

طلعت يوسف - إنبي

استقر نادي الجونة العائد مؤخرا إلى الدوري الممتاز على مدربه الجديد لبداية الموسم القادم.

وعلم FilGoal.com أن الجونة قد أتم اتفاقه مع طلعت يوسف لتولي قيادة الفريق.

وعاد الجونة إلى الدوري المصري الممتاز بعد موسم واحد من هبوطه، وذلك بتصدره لمجموعة الصعيد.

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وكانت مهمة طلعت يوسف التدريبية الأخيرة في الدوري مع إنبي، بين ديسمبر وفبراير الماضيين.

وسبق للمدرب قيادة الجونة في الموسم قبل الماضي 2021-2022.

وينضم الجونة إلى زد وبلدية المحلة ضمن الثلاثي الصاعد من الدرجة الثانية.

فيما هبط حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان بالمراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الممتاز.

الدوري المصري طلعت يوسف الجونة
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