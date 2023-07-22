تشكيل نهائي الرابطة - جريندو ومروان حمدي يقودان الهجوم أمام سيراميكا

السبت، 22 يوليه 2023 - 19:34

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر - عبد الرحيم دغموم

أعلن ميمي عبد الرازق مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل نهائي كأس الرابطة المصرية ضد سيراميكا كليوباترا.

نهائي النسخة الثانية من البطولة سيقام على ملعب برج العرب.

وعاد مروان حمدي للتشكيل الأساسي ويقود الهجوم بجانب محمد عبد اللطيف "جريندو".

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - عمرو سعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - زياد كمال.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - جريندو.

الهجوم: مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - عماد الدين بو بكر - أحمد عماد - حسن علي - حسين السيد - إسلام عطية - رجب عمران - حسام جريشة - فرانك إيتوجا.

وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل فإن اللجوء سيكون لركلات الترجيح بشكل مباشر دون أوقات إضافية.

المصري سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية
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