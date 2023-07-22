تشكيل نهائي الرابطة - صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا ضد المصري.. ومحمد إبراهيم في الوسط

يقود صلاح محسن هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويغيب أحمد ياسر ريان عن قائمة الفريق بسبب الإصابة، ويبدأ القائد محمد إبراهيم في خط الوسط، فيما يحرس محمد بسام عرين الفريق.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر

وعلى دكة البدلاء: علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي.

مشوار سيراميكا كليوباترا في #كأس_الرابطة 🔴 لعبت ركلات الترجيح دورًا أساسيًا في تأهل الفريق إلى #نهائي_الرابطة ⬇️ 🔸تخطى سموحة بركلات الترجيح في دور الـ16 🔸تخطى البنك الأهلي بركلات الترجيح في ربع النهائي 🔸تخطى الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في نصف النهائي #EPLFinal pic.twitter.com/NH4rF9madz — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 22, 2023

وتُحسم المباراة بركلات الترجيح في حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

ووصل المصري للنهائي بالتفوق على الأهلي والإسماعيلي وفيوتشر.

فيما وصل سيراميكا بالفوز على سموحة والبنك الأهلي والاتحاد.

وحصد فيوتشر لقب النسخة الأولى من البطولة بالفوز على غزل المحلة في النهائي بنتيجة 5-1.

ويسعى سيراميكا لحصد اللقب الأول في تاريخه، فيما يأمل المصري في تحقيق لقبه الأول منذ 1998 عندما حقق لقب كأس مصر.