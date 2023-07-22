ذا أثليتك: تشيلسي مهتم بضم محمد قدوس

أبدى تشيلسي الإنجليزي اهتماما بضم الغاني محمد قدوس لاعب وسط أياكس الهولندي.

وكشف تقرير شبكة "ذا أثليتك" أن البلوز سيقدمون عرضا لأياكس بعد بدء المفاوضات الشفهية.

وأشار التقرير إلى أن قدوس من بين أسماء عديدة يحاول تشيلسي ضمها.

واقترب تشيلسي من التوصل لاتفاق على البنود الشخصية للاعب الوسط الغاني.

وينتهي تعاقد قدوس مع أياكس في 2025 ورفض من قبل عرضا لتمديد تعاقده لموسم إضافي.

اللاعب البالغ 22 عاما سجل الموسم الماضي خلال 42 مباراة 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما سجل ثنائية في فوز غانا على كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ويلعب قدوس في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وكذلك المهاجم.

وانضم لصفوف أياكس في 2020 قادما من نورشيلاند الدنماركي، ومنذ ذلك الحين خاض 84 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 11 وتوج بلقب كأس هولندا مرة وحيدة والدوري الهولندي مرتين.

ويسعى تشيلسي لتأمين وسطه بعدما ضم في الصيف الجاري كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو جابريل.