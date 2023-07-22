سلة - آنسات مصر يخسرن من أستراليا وينافسن على المركز الـ 11

خسرت آنسات منتخب مصر من أستراليا بنتيجة 70-45 في مباراة ترتيب المراكز بين 9-12 في كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما.

وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد منافسات كأس العالم للآنسات تحت 19 عاما حتى 23 يوليو الجاري.

وانتهى الربع الأول بالتعادل 15-15، وحسمت آنسات أستراليا الربع الثاني بنتيجة 27-11.

وعززن تفوقهن في الربع الثالث بنتيجة 17-9 وأخيرا 11-10 في الربع الأخير.

وسجلت جنى سلمان 15 نقطة لمنتخب مصر يليها جنى الألفي بـ 12 نقطة في المباراة.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من لقاء ألمانيا وإيطاليا في مباراة تحديد المركز الـ 11.

ويشارك منتخب مصر للمرة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للسيدات.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المصري هي تحقيق المركز الثاني عشر في النسخة الماضية.