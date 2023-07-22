خبر في الجول - ثلاثي الزمالك خارج حسابات أوسوريو في البطولة العربية

السبت، 22 يوليه 2023 - 18:33

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

أصبح الثلاثي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود شبانة خارج خيارات الزمالك الفنية للمشاركة في البطولة العربية حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الزمالك لبدء مشواره في البطولة العربية يوم الجمعة المقبل 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

ويكشف FilGoal.com أسباب خروج الثلاثي من حسابات كارلوس أوسوريو مدرب الأبيض:

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مصطفى شلبي: بسبب استمرار إصابته بكسر في القدم، حيث يتبقى له 3 أسابيع لبدء العودة لخوض التدريبات التأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات.

عبد الله جمعة: بسبب استمرار إصابته في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مؤخرا في التدريبات ولم تتحدد بعد موعدته عودته.

محمود شبانة: استبعاد بقرار من المدير الفني.

وشهدت اللائحة تعديل في موعد قيد اللاعبين بالبطولة العربية والتي جاءت كالتالي:

اللائحة الجديدة بعد التعديل:

لكل ناد مشارك في المرحلة النهائية الحق في أن يسجل في قائمته (35) لاعباً من المسجلين للنادي بالاتحاد الوطني على أن يختار من بينهم (23) لاعباً في كل مباراة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 25 يوليو كتاريخ انتهاء القيد للاعبين في كأس العرب للأندية الأبطال بقوام 35 لاعبا لكل فريق.

من جهة أخرى، تنتهي بطولة الدوري المصري يوم 26 يوليو بمباراة الأهلي المؤجلة أمام المصري، ورغم إن الجولة الأخيرة للزمالك كانت يوم 16 يوليو، لكن النهاية الرسمية للمسابقة يوم 26 مع تاريخ آخر مباراة.

اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن استحالة فتح القيد لأي فريق إلا بعد انتهاء بطولة الدوري لأن فتح القيد يرتبط بفتح النظام من قبل فيفا، والذي لا يفتح إلا بعد نهاية الدوري.

-الحل المحتمل؟

سيحاول الزمالك هنا قيد اللاعبين في البطولة مستغلين كونها لا تلعب تحت مظلة فيفا وبالتالي لا يشترط قيد اللاعبين محليا ودوليا لقيدهم في قائمة البطولة، ولكن هذا سيتطلب موافقة اللجنة المنظمة للبطولة.

الزمالك يواجه خطر حرمانه من القيد من الأساس، إذ كشف مسؤولو النادي في وقت سابق عن عقوبة بإيقاف القيد لحين سداد غرامة لنادي سبورتنج لشبونة على خلفية ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا".

لكن عدم القدرة على ضم صفقات جديدة، لا ينفي إمكانية قيد الزمالك للاعبيه العائدين من الإعارة، أمثال محمود علاء المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندري، وأحمد عيد العائد من الإعارة إلى إنبي إذا توصل الزمالك لاتفاق مع النادي البترولي لعدم تفعيل بند أحقية الشراء، وأسامة فيصل، وحمدي علاء، وحسام أشرف المعارين إلى البنك الأهلي إذا اتفق الزمالك مع البنك على إنهاء إعاراتهم.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من المسابقة، رفقة النصر، والشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في البطولة يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري.

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