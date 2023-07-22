خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع معاذ الحناوي لمدة موسمين

السبت، 22 يوليه 2023 - 18:02

كتب : عمرو نبيل

معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة

حسم البنك الأهلي صفقته الرابعة استعدادا لخوض مجريات الموسم المقبل.

معاذ الحناوي

النادي : غزل المحلة

البنك الأهلي

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد حصل على توقيع معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وقد يصبح الحناوي رابع صفقات البنك الأهلي في الموسم المقبل.

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وكان البنك الأهلي قد أعلن التعاقد مع أيمن أشرف وأحمد مدبولي كما علم FilGoal.com أنه قد حصل على توقيع سمير فكري لاعب الداخلية.

FilGoal.com كان قد علم برحيل 10 لاعبين عن فريق غزل المحلة بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

وجاء معاذ الحناوي ضمن اللاعبين الذين رحلوا عن غزل المحلة بعد نهاية تعاقده.

الحناوي انضم للمحلة في عام 2021 وخاض موسمين مع الفريق وخلالهم شارك في 66 مباراة.

وأنهى البنك الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

معاذ الحناوي البنك الأهلي غزل المحلة
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