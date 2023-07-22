بعد 7 سنوات في إيندهوفن.. عادل رمزي مديرا فنيا لـ الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي تعيين عادل رمزي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

وسيتولى رمزي المهمة الفنية للفريق لقيادته في البطولة العربية التي تبدأ يوم 27 يوليو الجاري في المملكة العربية السعودية.

وستكون تلك التجربة الأولى التدريبية لرمزي في المغرب وللفريق الأول حيث درّب رمزي جميع الفئات السنية لبي إس في إيندهوفن الهولندي منذ 2016.

الموسم الماضي أصبح مديرا فنيا لفريق شباب إيندهوفن ليكون رمزي أول مدرب ذو أصول مغربية يتولى مهمة قيادة فريق في الكرة الهولندية، بحسب التقارير.

وبدأ رمزي مسيرته التدريبية في فريق ناشئين إيندهوفن تحت 17 عاما وفريق الشباب والفريق الأول.

وعمل مدربا مساعد لرود فان نستلروي في فريق شباب إيندهوفن تحت 21 عاما موسم 2021-2022.

وبعد ترقية نستلروي للفريق الأول أصبح رمزي البالغ 46 عاما مدربا لفريق تحت 21 عاما وقاده خلال 38 مباراة محققا الفوز في 12 وخسر 17 مباراة.

ويمتلك رمزي كلاعب مسيرة طويلة في أوروبا حيث بدأ من كوكب مراكش المغربي وانضم لأودينيزي الإيطالي وفيليم وإيندهوفن وتيفنتي وأوتريخت وألكمار ورودا في هولندا ولعب أيضا لقرطبة الإسباني، وخاض تجربة عربية وحيدة في الوكرة القطري واعتزل بقميص رودا في 2013.

ويمتلك المدرب جميع الرخص التدريبية في أوروبا وصولا لـ "يويفا برو" وهي الأعلى.

وقاد الموسم المنقضي فريق الوداد 4 مدربين مختلفين بداية من حسين عموتة ومهدي نفطي والإسباني خوان كارلوس جاريدو والبلجيكي سفين فاندنبروك.

وأنهى الوداد الموسم خالي الوفاض على مستوى الألقاب إذ خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي، ولقب الدوري المغربي في الجولة الأخيرة لصالح الجيش الملكي.

وودع كأس العرش المغربي من نصف النهائي ضد الغريم التقليدي الرجاء.

وخسر في مباراة الدور الثاني من كأس العالم للأندية والتي أقيمت في المغرب من الهلال السعودي بركلات الترجيح.

ويتواجد الواداد في البطولة العربية مع السد القطري وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي وسيبدأ مشواره يوم الجمعة المقبل.