إيهاب جلال لـ في الجول: سأعقد جلسة مرتقبة مع مسؤولي الإسماعيلي

كشف إيهاب جلال عن وجود جلسة قريبة ستجمعه مع المسؤولين بنادي الإسماعيلي من أجل التفاوض حول تولي مسؤولية الفريق بالموسم المقبل.

وقال جلال لـ FilGoal.com: "لدي جلسة مرتقبة مع المسؤولين في نادي الإسماعيلي وسأبدي مرونة في شروط التعاقد".

إيهاب جلال كان قد تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهم المصري الذي بدأ معه الموسم وفاركو.

محطة جلال الأخيرة كانت مع فاركو وقاد الفريق خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

وسبق لصاحب الـ 55 عاما وأن تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021.

وقاد جلال الإسماعيلي في 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.