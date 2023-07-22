الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدبولي

أتم نادي البنك الأهلي إجراءات التعاقد مع أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي.

وبات مدبولي الصفقة الثانية للبنك بعد التعاقد مع أيمن أشرف لاعب الأهلي.

وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع مدبولي لمدة 4 مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن نجاح البنك في الحصول على توقيع أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي.

وانتهى عقد مدبولي مع الدراويش، وبالتالي سيرحل في صفقة انتقال حر.

وبدأ مدبولي مشواره في النصر للتعدين قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف 2017 ولمدة موسمين.

ورحل مدبولي إلى الإسماعيلي منذ صيف 2019 وحتى الآن.

وانتهى تعاقد مدبولي بنهاية الموسم الجاري ليصبح لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد.

وخاض مدبولي 117 مباراة مع الإسماعيلي ونجح في المساهمة في 28 هدفا.

إذ نجح صاحب الـ 28 عاما في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 21 آخرين في مشواره مع الدراويش.

بينما شارك مدبولي في 30 مباراة فقط مع الزمالك ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصنع 5 آخرين.

وبشكل عام لعب مدبولي 167 مباراة في مسابقة الدوري المصري حتى الآن وسجل 13 هدفا وصنع 26 آخرين.