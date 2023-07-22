وكيله لـ في الجول: اهتمام الأهلي بضم إيمانويل بواتنج؟ حديث من وكلاء ولا مفاوضات رسمية

السبت، 22 يوليه 2023 - 16:31

كتب : حسام أحمد

إيمانويل بواتنج - ريو أفي

نفى سامي كوريا وكيل إيمانويل بواتنج لاعب ريو أفى ما يتردد عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب.

وتحدث وكيل اللاعب لـFilGoal.com اليوم السبت قائلا: "أعلم أن هناك اهتمامًا من الأهلي باللاعب إيمانويل بواتنج، لكن لم يتواصل معي أحد بشكل رسمي".

وواصل "تلقيت عدة اتصالات من وكلاء مصريين وغير مصريين بشأن اللاعب، لكن لم يتصل بي أحد من الأهلي، ولا توجد مفاوضات رسمية مع الأهلي بشأن اللاعب".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – قندوسي قد يرحل عن الأهلي في هذه الحالة كلوب عن الانتقالات: يتبقى 3 أسابيع على بداية الموسم.. هناك عمل علينا القيام به عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: جلسة حاسمة مع العشري.. وهذا ما طلبه

وأتم "نجري الآن محادثات بشأن إيمانويل بواتنج مع أندية في السعودية والإمارات".

اللاعب الغاني صاحب الـ27 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وسجل اللاعب الغاني ثمانية أهداف وصنع اثنين في 58 مباراة خاضها مع ريو أفي.

ويمتد تعاقد إيمانويل بواتنج مع ريو أفي حتى نهاية الموسم المقبل.

ويمتلك بواتنج سبع مباريات دولية مع غانا سجل خلالهم هدفا وحيدا.

ريو أفي الأهلي إيمانويل بواتنج
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع معاذ الحناوي لمدة موسمين إيهاب جلال لـ في الجول: سأعقد جلسة مرتقبة مع مسؤولي الإسماعيلي عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: جلسة حاسمة مع العشري.. وهذا ما طلبه مران الزمالك – عودة 6 لاعبين بعد نهاية إعاراتهم أحمد عيد: لم أوقع على عقد شراء نهائي مع إنبي.. ولو حدث فأريد العودة إلى الزمالك عمرو جمال: كنت قريبا من العودة لـ الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك عبد الحميد بسيوني يكشف لـ في الجول أسماء إفريقية على طاولة طلائع الجيش مصيلحي لـ في الجول: العشري تمسك بالتحدي في الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
ذا أثليتك: تشيلسي مهتم بضم محمد قدوس 3 دقيقة | ميركاتو
سلة - آنسات مصر يخسرن من أستراليا وينافسن على المركز الـ 11 15 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - ثلاثي الزمالك خارج حسابات أوسوريو في البطولة العربية 42 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - منتخب مصر للناشئين يحسم تأهله إلى كأس العالم 43 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع معاذ الحناوي لمدة موسمين ساعة | الدوري المصري
بعد 7 سنوات في إيندهوفن.. عادل رمزي مديرا فنيا لـ الوداد المغربي ساعة | الوطن العربي
إيهاب جلال لـ في الجول: سأعقد جلسة مرتقبة مع مسؤولي الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدبولي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 حسام عاشور يكشف لـ في الجول سبب تواجده في مقر الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 4 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي