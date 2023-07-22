وكيله لـ في الجول: اهتمام الأهلي بضم إيمانويل بواتنج؟ حديث من وكلاء ولا مفاوضات رسمية

نفى سامي كوريا وكيل إيمانويل بواتنج لاعب ريو أفى ما يتردد عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب.

وتحدث وكيل اللاعب لـFilGoal.com اليوم السبت قائلا: "أعلم أن هناك اهتمامًا من الأهلي باللاعب إيمانويل بواتنج، لكن لم يتواصل معي أحد بشكل رسمي".

وواصل "تلقيت عدة اتصالات من وكلاء مصريين وغير مصريين بشأن اللاعب، لكن لم يتصل بي أحد من الأهلي، ولا توجد مفاوضات رسمية مع الأهلي بشأن اللاعب".

وأتم "نجري الآن محادثات بشأن إيمانويل بواتنج مع أندية في السعودية والإمارات".

اللاعب الغاني صاحب الـ27 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وسجل اللاعب الغاني ثمانية أهداف وصنع اثنين في 58 مباراة خاضها مع ريو أفي.

ويمتد تعاقد إيمانويل بواتنج مع ريو أفي حتى نهاية الموسم المقبل.

ويمتلك بواتنج سبع مباريات دولية مع غانا سجل خلالهم هدفا وحيدا.