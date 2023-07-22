عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: جلسة حاسمة مع العشري.. وهذا ما طلبه

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري ولجنة الكرة عن وجود جلسة حاسمة مع المدير الفني الجديد للفريق طارق العشري.

وتحدث عضو الاتحاد السكندري لـFilGoal.com قائلا: "طارق العشري حصل على كل التقارير القديمة عن لاعبي الفريق وبعض المباريات في الموسم الماضي بناء على طلبه لدراستهم".

وواصل "بقاء اللاعبين أو رحيلهم حق أصيل له بدون تدخل من لجنة الكرة".

وكشف "هناك اجتماع يوم الإثنين المقبل لوضع الخطوط العريضة وبحث احتياجات الفريق خلال الموسم المقبل وتسويق بعض اللاعبين الذي سيطالب العشري برحيلهم".

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي من الدوري في المركز الثامن بعدما حصد 43 نقطة.