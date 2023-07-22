خبر في الجول – تنس طاولة.. مفاوضات لانضمام عمر عصر إلى اتحاد جدة

السبت، 22 يوليه 2023 - 14:22

كتب : عبد الرحمن محمد

عمر عصر - تنس طاولة

دخل عمر عصر لاعب الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة في مفاوضات مع اتحاد جدة ليمثل الفريق بداية من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات بين الطرفين متقدمة وتنص على أن يكون التعاقد لعامين ويمكن مده لسنتين إضافيتين.

وسيتضمن التعاقد بندا أن يكون عمر عصر سفيرا للناشئين لتنس الطاولة في السعودية كذلك وذلك من أجل أولمبياد داكار 2026 للناشئين في ظل اهتمام الدولة هناك بتلك البطولة.

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وكان الاتحاد السعودي لتنس الطاولة سمح للمرة الأولى في التاريخ بتواجد لاعبين محترفين في مسابقته المحلية.

ويعد اتحاد جدة أحد منافسي الأهلي في البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة.

ويضم الفريق السعودي بين صفوفه ثلاثة لاعبين هم قوام المنتخب لتنس الطاولة.

تنس طاولة عمر عصر
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