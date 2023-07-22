"عاد إلى بيته".. سيمبا التنزاني يعلن عودة ميكيسوني

أعلن نادي سيمبا التنزاني عودة لاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني لصفوف الفريق هذا الصيف.

وعاد ميكيسوني لصفوف سيمبا بعدما انتقال منه إلى الأهلي في صيف 2021.

وكتب سيمبا عبر حسابه في تويتر: " لقد عاد إلى حيث ينتمي. مرحبا بك في بيتك".

وكان ميكيسوني لاعبا ضمن صفوف سيمبا ونجح خلال موسم ونصف الموسم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة 15 آخرين قبل أن ينتقل إلى الأهلي في صيف 2021.

وأعلن النادي الأهلي منذ أيام إنهاء تعاقده مع لويس ميكيسوني لاعب الفريق بالتراضي.

وتنازل ميكيسوني عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده موسمين.

وتوجه الأهلي بالشكر للاعب عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

تعاقد ميكيسوني مع الأهلي كان حتى صيف 2025 ولم يلعب الجناح الموزمبيقي مع القلعة الحمراء سوى موسم وحيد قبل أن يرحل على سبيل الإعارة إلى أبها السعودي.

وشارك ميكيسوني مع الأهلي في 28 مباراة وساهم في ستة أهداف بتسجيل خمس مرات وصناعة هدف وحيد.