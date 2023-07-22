خبر في الجول – البنك الأهلي يجدد عقد أحمد ياسر بطلب من بابا فاسيليو
السبت، 22 يوليه 2023 - 13:24
كتب : FilGoal
طالب بابا فاسيليو المدير الفني لنادي البنك الأهلي بتجديد عقد أحمد ياسر مهاجم الفريق.
وينتهي عقد أحمد ياسر مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الحالي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي طالب بتمديد عقد أحمد ياسر الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
اللاعب ونادي البنك الأهلي توصلا إلى اتفاق مبدئي ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال ساعات.
اللاعب الذي يجيد في مركزي الجناح والمهاجم يلعب يف صفوف البنك الأهلي منذ صيف 2020 قادما من المصري.
صاحب الـ31 عاما لعب خلال الموسم الحالي مع البنك الأهلي 21 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.
وبشكل عام شارك أحمد ياسر مع البنك الأهلي في 50 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.
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