تقرير: الهلال يضع ماريجا أمام خيارين

وضع نادي الهلال السعودي مهاجمه المالي موسى ماريجا أمام خيارين.

وخرج ماريجا من حسابات الهلال في الموسم المقبل بقرار من جورجي جيسوس مدرب الفريق.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال طلبت من ماريجا توفير عروض احترافية لكسب خدماته في الموسم الجديد. أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدّمتها له.

ماريجا المنضم للهلال قادما من بورتو في صيف 2021 لمدة 3 مواسم ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن راتب ماريجا مع الهلال في العام المتبقي نحو 4 ملايين يورو.

ويخضع ماريجا حاليا لتدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، بعدما أبعده جيسوس عن المعسكر الذي جرى في النمسا تحضيرا للموسم الجديد.

ويستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويواجه الهلال نظيره أهلي طرابلس يوم الخميس ضمن الجولة الأولى من البطولة العربية.

يذكر أن ماريجا قاد الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس ملك السعودية والسوبر السعودي.

كما ساهم ماريجا في حصول الهلال على وصافة النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.