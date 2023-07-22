مران الزمالك – عودة 6 لاعبين بعد نهاية إعاراتهم

السبت، 22 يوليه 2023 - 12:47

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف إبراهيم أوباما

شهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم السبت عودة العديد من اللاعبين المعارين عقب نهاية الدوري المصري والدوريات الأخرى.

أحمد أيمن منصور

النادي : طلائع الجيش

يوسف أوباما

النادي : الحزم

محمود علاء

النادي : الاتحاد السكندري

الزمالك

وتواجد في المران يوسف إبراهيم "أوباما" الذي انتهت إعارته للحزم السعودي، وأحمد زكي العائد من زد.

كما عاد محمود علاء من الاتحاد السكندري وأحمد أيمن منصور من طلائع الجيش.

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هذا بالإضافة لأحمد عيد بعد عودته من إنبي وحمدي علاء من البنك الأهلي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

وتقرر سفر الزمالك غدا الأحد إلى السعودية لخوض البطولة العربية.

ورفع الجهاز الفني للزمالك الحمل البدني للاعبين بعد نهاية الراحة السلبية التي استمرت لخمسة أيام0.

وخاض عمرو السيسي تدريبات تأهيلية لمعاناته من إصابة في كاحل القدم.

وانتظم نبيل عماد في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وحرص محمد عبد الشافي على دعم زملائه في المران قبل سفرهم للسعودية.

الزمالك أوباما محمود علاء أحمد أيمن منصور
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