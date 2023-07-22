سيد مرعي: الزمالك حصل على توقيع 3 لاعبين جدد

السبت، 22 يوليه 2023 - 12:22

كتب : FilGoal

الزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين عن حصول الزمالك على توقيع 3 لاعبين جدد دون تحديد هويتهم.

وقال مرعي عبر "أون تايم سبورتس": "الزمالك حصل على توقيع 3 لاعبين جدد. لم يتم الإعلان عن الصفقات بسبب سوء تفاهم أغضب مرتضى منصور الذي أقدره جيدا".

وعن عبد الله السعيد لاعب يبراميدز أوضح "آخر مرة كان عبد الله السعيد قريبا فيها من نادي الزمالك كانت في 28 يناير الماضي. أتذكر التاريخ تحديدا لأن ضيق الوقت تسبب في فشل الصفقة".

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وتحدث سيد مرعي عن سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي قائلا: "هناك أكثر من ناد في الدوري المصري هتم بالتعاقد مع سيرجي أكا. اللاعب يملك شرطا جزائيا مع الإسماعيلي بقيمة 2 مليون و250 ألف جنيها مصريا. راهنت على هذا اللاعب ونجح في إثبات ذاته".

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من بعض القضايا التي تهدد قيد اللاعبين الجدد.

ماذا حدث؟

تلقى اتحاد الكرة اليوم الجمعة خطابا من نظيره الدولي "فيفا" أبلغه فيه بإيقاف الزمالك من القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطاب أوضح أن الزمالك لم يدفع مستحقات أشيمبونج المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار وبناء عليه تم إيقاف النادي الأبيض من القيد.

وأفاد الخطاب أن إيقاف القيد مرهون بدفع الزمالك للمستحقات ليتم رفعه تلقائيا.

وانضم أشيمبونج لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من الداخلية ولعب لمدة نصف موسم قبل أن يرحل إلى بتروجت.

يأتي ذلك بعد أيام من تلقي اتحاد الكرة لخطاب مماثل من فيفا بإيقاف الزمالك من القيد بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة في انتقال قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

الزمالك سيد مرعي
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