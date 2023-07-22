"مرحبا أمريكا أنا هنا".. ميسي يقود إنتر ميامي لانتصار مثير على كروز أزول

السبت، 22 يوليه 2023 - 11:06

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

لم يبدأ أساسيا؟ لا مشكلة، ليونيل ميسي يمارس هوايته وسجل هدفا قاتلا قاد به فريقه الجديد إنتر ميامي للفوز على كروز أزول المكسيكي.

واستضاف إنتر ميامي منافسه كروز أزول صباح اليوم السبت في ملعب دي أر في بنك في الجولة الأولى من كأس الدوريات.

وفاز إنتر ميامي بهدفين لهدف، افتتح روبرت تايلور أهداف المباراة في الدقيقة 44 لصالح أصحاب الأرض.

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وأدرك آوريل أنتونا التعادل لكروز أزول في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل ميسي هدفا رائعا من ركلة حرة معتادة منه ليخطف الفوز لإنتر ميامي.

وشهدت المباراة مشاركة ميسي وزميله الجديد على إنتر ميامي سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 54.

وحصد إنتر ميامي أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم إلى جانبه وجانب كروزل أزول، مواطنه الأمريكي أتالانتا يونايتد.

وستكون المباراة المقبلة لإنتر ميامي ضد أتالانتا يونايتد في الـ26 من شهر يوليو الجاري.

ما هي بطولة كأس الدوريات؟

تشارك جميع أندية الدوري الأمريكي والمكسيكي ليصل عدد الأندية إلى 47 ناديا بواقع (29 من الدوري الأمريكي و18 من الدوري المكسيكي).

تقسم الأندية على 15 مجموعة (بواقع 45 فريقا)، يتأهل أول وثانٍ الترتيب من أصل 3 فرق في كل مجموعة.

يستثنى بطلي الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي من المشاركة في دور المجموعات ويبدأ مشوارهما من دور الـ 32 الإقصائي.

دور المجموعات يتبع نظام لا تعادل، أي أن لن تنتهي أي مباراة بالتعادل بين فريقين.

كل فريق سيحصد نقطة بعد نهاية المباراة (90 دقيقة) بالتعادل والفائز بركلات الترجيح سيحصد نقطة إضافية.

والفائز بنهاية الوقت الأصلي سيحصد 3 نقاط بالشكل الاعتيادي.

تقام مباريات دور الـ 32 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى النهائي.

مواعيد البطولة

تبدأ البطولة من 21 يوليو 2023 وتنتهي في 19 أغسطس 2023، أي إنها ستستمر لمدة شهر.

وحينها سيتم إيقاف مسابقتي الدوري الأمريكي والمكسيكي من بداية وحتى نهاية البطولة.

الدول المستضيفة

تقام 77 مباراة على ملاعب الدوري الأمريكي مقسمة بين أمريكا وكندا.

بينما ستقام المباريات بين الأندية المكسيكية على ملاعب الدوري الأمريكي بحسب المناطق.

الجوائز

يتأهل أول وثاني وثالث البطولة إلى نهائيات دوري أبطال كونكاكاف 2024.

البطل يحصل على ميزة إضافية بالمشاركة بدءا من دور الـ 16 في البطولة القارية.

يذكر أن الاتحادين الأمريكي والمكسيكي استحدثا من قبل بطولة "كأس الأبطال" والتي تعد بمثابة بطولة سوبر بين بطلي أمريكا والمكسيك.

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