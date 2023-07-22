مواعيد مباريات السبت 22 يوليو 2023 - نهائي كأس الرابطة.. وأرسنال يواجه يونايتد

السبت، 22 يوليه 2023 - 10:35

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

تُقام اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويلعب المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي النسخة الثانية من المسابقة.

وفي منتصف الليل يلعب مانشستر يونايتد ضد أرسنال ضمن الجولة التحضيرية للفريقين استعدادا للموسم الجديد.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 22 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

نهائي كأس الرابطة

المصري × سيراميكا كليوباترا.. الساعة 8:30 مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها أيمن الكاشف.

استعدادات الأندية الأوروبية

مانشستر يونايتد × أرسنال.. مباراة ودية تنطلق في تمام الساعة 11:59.

كأس رابطة الأندية المصري سيراميكا كيليوباترا
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