عبد الحميد بسيوني يكشف لـ في الجول أسماء إفريقية على طاولة طلائع الجيش

تحدث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن استعدادات الموسم الجديد والتعاقدات المحتملة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال بسيوني في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع إدارة النادي على بناء قوام قوي وضم عناصر مميزة ليظهر الفريق بشكل مختلف عما ظهر عليه في الموسم الماضي".

وأضاف "وضعت 5 أسماء للاعبين أفارقة يسهل التعاقد معهم، من بينهم حميد ماو لاعب غزل المحلة السابق ورافائيل أياجوا لاعب أسوان".

وعلم FilGoal.com أن النادي العسكري قد توصل لاتفاق بالفعل مع التنزاني حميد ماو لاعب وسط غزل المحلة.

وانتهى عقد ماو -30 عاما- مع غزل المحلة بنهاية الموسم المنقضي.

أما النيجيري أياجوا فيواجه أزمة مع أسوان في الوقت الحالي، حيث قال إنه تعرض للضرب والتهديد على يد إداري الفريق، وهو الاتهام الذي نفاه أسوان معلنا نيته بشكوى اللاعب أمام الاتحاد الدولي "فيفا".

وأوضح "أقضي العطلة حاليا، وسأعود يوم السبت ثم سأجتمع مع الإدارة يوم الأحد لنرى ماذا تم بالفعل وماذا سيتم لاحقا".

واختتم "نادي طلائع الجيش دائما ما يسهل مهمة المدرب وأجواء العمل، وأنا واثق من توفير الإدارة للمتطلبات اللازمة".

وضمن طلائع الجيش البقاء في الجولة قبل الأخيرة بالفوز على أسوان 1-0، وأنهى الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.