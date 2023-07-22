مصيلحي لـ في الجول: العشري تمسك بالتحدي في الاتحاد السكندري

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن طارق العشري تمسك بتولي مهمة الفريق لخوض تحدي بقميص الفريق.

ويخوض العشري تجربته الأولى تدريبيا مع الاتحاد بعدما ارتدى قميص الفريق طيلة مسيرته الكروية كلاعب.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "طارق العشري كانت لديه رغبة قوية في تولي تدريب الاتحاد".

وأضاف "المفاوضات والتفاصيل المادية لم تأخذ وقتا طويلا في ظل رغبة العشري في خوض التجربة".

وأردف "العشري تمسك بالتحدي وأراد تولي المهمة في وجودي كرئيس النادي، خاصة أن علاقتنا ممتدة منذ سنوات".

وكشف FilGoal.com أسماء الجهاز المعاون للعشري في الجهاز الفني لزعيم الثغر:

محمود عطا مدرب عام

احمد خطاب مدرب

أحمد العشري مدرب

أيمن بسيوني مدرب حراس مرمى

عمر عبد الحليم محلل أداء

وجميعهم عمل من قبل رفقة العشري في تجربته الأخيرة مع فاركو.

وقال العشري FilGoal.com: "سأعقد جلسة منتظرة يوم الإثنين المقبل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لاعتماد الجهاز الفني المعاون".

وأضاف "سأحصل على بيانات اللاعبين لتحديد الراحلين والأسماء المستمرة والمرشحون لدعم الفريق".

وأتم "هذه أول تجربة في بيتي في الاتحاد بعد مسيرة طويلة كلاعب مع الفريق وأطمح أن أكون على قدر المسؤولية لقيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية".

وسيقود العشري زعيم الثغر في موسم 2023-2024.

وعقد العشري جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي عقب تفويضه من مجلس الإدارة للتفاوض على كافة التفاصيل.

ويستمر العشري في قيادة الفرق السكندرية في الدوري خلال تجربة ثالثة على التوالي، حيث بدأ الموسم الماضي مع سموحة ثم قاد فاركو في النصف الثاني من الموسم.

وقاد العشري من قبل كل من حرس الحدود ثم إنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة والمصري وطلائع الجيش.

الاتحاد السكندري أعلن رحيل زوران مانولوفيتش عن تدريب الفريق اليوم الاثنين بعد نهاية موسم زعيم الثغر ورغم تمديد عقد زوران في وقت سابق لموسم مقبل.