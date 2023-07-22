كرة سلة - أحمد عمر مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري

السبت، 22 يوليه 2023 - 00:08

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري × الأهلي - كرة سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين أحمد عمر مديرا فنيا لفريق السلة للموسم الجديد 2023-2024.

ويعد عمر عمر أحد نجوم الجيل الذهبي لكرة السلة بزعيم الثغر.

وبدأ عمر مسيرته كلاعب كرة سلة في نادي الاتحاد السكندري ومثّل منتخب مصر ونادي الاتحاد في العديد من البطولات الدولية والإفريقية والعربية وحقق العديد من الألقاب كلاعب في صفوف زعيم الثغر

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وخلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 1997 حصد العديد من البطولات مع الأندية الإماراتية التي تولى تدريبها وهي الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والشباب قبل دمجه مع فريق الأهلي

وسبق أن قاد زعيم الثغر للتتويج بكأس البطولة العربية التي أقيمت بدولة لبنان عام 2002.

وخسر الاتحاد نهائي دوري السوبر المصري الموسم الماضي أمام الأهلي، وتوج بلقب كأس السوبر على حساب الأهلي.

الاتحاد كرة سلة أحمد عمر
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