عامر حسين لـ في الجول: لن نؤجل مباراة الأهلي والداخلية.. وهكذا سيستمر كأس مصر

أنهى عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات مسألة إمكانية تأجيل مباراة الأهلي أمام الداخلية في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "رفضنا طلب الداخلية بالتأجيل. مباراته مع الأهلي في الكأس ستقام في موعدها يوم 30 يوليو".

وأضاف "الفائز منهما سيواجه المصري في ربع النهائي يوم 3 أغسطس. ثم تتوقف المسابقة بعد ذلك لإراحة الأندية وظروف مشاركة الزمالك في البطولة العربية".

وأوضح "تعود مسابقة كأس مصر وتُستأنف من نصف النهائي مع الموسم الجديد".

وكان الداخلية قد طلب تأجيل المباراة لأن باب القيد سيتم فتحه يوم 27 يوليو، وبالتالي سيرحل عنه عدة لاعبين وسيجد مشكلة في عددهم اللازم لخوض المباراة.

على الجانب الآخر يرى اتحاد الكرة أن النادي يحق له تسجيل من يريد من لاعبين جدد بمجرد فتح باب القيد، وبناء عليه رفض التأجيل.

ويلعب الأهلي ضد الداخلية في آخر مباريات دور الـ 16، ليلاقي الفائز منهما المصري في آخر مباريات دور الثمانية.

الفائز في النهاية سيتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة إنبي، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميدز في الدور ذاته.