قائمة المصري - 24 لاعبا ضمن خيارات ميمي عبد الرازق في نهائي كأس الرابطة

السبت، 22 يوليه 2023 - 00:03

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لـ المصري قائمة الفريق التي تستعد لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة غدا السبت في الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

ويأمل المصري تحقيق لقبه السادس في تاريخه، حيث حقق لقب كأس السلطان حسين 1933 و1934 و1937 وكأس الاتحاد المصري 1992 وكأس مصر 1998.

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كما حقق الفريق لقب كأس منطقة القنال 17 مرة بين 1932 و1948 كرقم قياسي.

وجاءت قائمة المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد – عصام ثروت – محمد شحاتة.

الدفاع: عماد الدين بوبكر – عمرو موسى – عمرو سعداوي – أحمد عماد – إسلام أبو سليمة – كريم العراقي – حسين السيد.

الوسط: إسلام عطية – إيزي إيميكا – محمد حسن - زياد فرج – إلياس الجلاصي – عبد الرحيم دغموم – حسام جريشة – أسامة الجزار – زياد كمال.

الهجوم: رجب عمران – مروان حمدي – عبده يحيى – فرانك إيتوجا – محمد عبد اللطيف "جريندو".

وسيدير إبراهيم نور الدين مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا كحكم ساحة ويعاونه سمير جمال (حكم مساعد) ويوسف البساطي (حكم مساعد) ومحمد الصباحي (حكم رابع).

ووصل المصري للنهائي بالتفوق على الأهلي والإسماعيلي وفيوتشر.

فيما وصل سيراميكا بالفوز على سموحة والبنك الأهلي والاتحاد.

وحصد فيوتشر لقب النسخة الأولى من البطولة بالفوز على غزل المحلة في النهائي بنتيجة 5-1.

ويسعى سيراميكا لحصد اللقب الأول في تاريخه، فيما يأمل المصري في تحقيق لقبه الأول منذ 1998 عندما حقق لقب كأس مصر.

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