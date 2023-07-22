الثاني من المحلة.. حميد ماو على أعتاب طلائع الجيش

اقترب طلائع الجيش من إتمام صفقة أخرى للموسم الجديد 2023-2024 في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن النادي العسكري قد توصل لاتفاق مع التنزاني حميد ماو لاعب وسط غزل المحلة.

وانتهى عقد ماو -30 عاما- مع غزل المحلة بنهاية الموسم المنقضي.

وسبق وأن علم FilGoal.com أيضا باقتراب أحمد الشيخ هداف المحلة في الموسم المنقضي من الانضمام رسميا لصفوف طلائع الجيش.

وقال الشيخ في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اقتربت كثيرا من الانتقال إلى طلائع الجيش".

وأضاف "هناك جلسة أخيرة سيتم حسم الرتوش الأخيرة من خلالها تمهيدا لإتمام الانتقال والإعلان الرسمي".

وهبط غزل المحلة إلى الدرجة الثانية محتلا المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بعد خسارة صاعقة أمام حرس الحدود الذي حُسم هبوطه قبل النهاية بـ 4 جولات.

على الجانب الآخر ضمن طلائع الجيش البقاء في الجولة قبل الأخيرة بالفوز على أسوان 1-0، وأنهى الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.