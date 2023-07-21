مرتضى منصور: أشيمبونج تم تحريضه على شكوى الزمالك.. وهذا سبب عدم السداد

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

مؤتمر مرتضى منصور

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه عن أزمة إيقاف قيد النادي بسبب مستحقات الغاني بنجامين أشيمبونج.

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي: "أشيمبونج وجه الشكر لمسؤولي الزمالك بعد رحيله، ووقع على مخالصة بشأن مستحقاته".

وأضاف "لكن بعض المسؤولين السابقين من اللجان حرضوا اللاعب على الشكوى أمام فيفا".

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وأوضح "اتفقنا مع اللاعب على تسوية بـ 5 أقساط، وتم سداد أول 3، بقيمة 90 ألف دولار لكل منهم".

وتابع "ولكن في وقت سداد الدفعة الرابعة حجز ممدوح عباس (رئيس الزمالك الأسبق) على أرصدة النادي".

ماذا حدث؟

تلقى اتحاد الكرة اليوم الجمعة خطابا من نظيره الدولي "فيفا" أبلغه فيه بإيقاف الزمالك من القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطاب أوضح أن الزمالك لم يدفع مستحقات أشيمبونج المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار وبناء عليه تم إيقاف النادي الأبيض من القيد.

وأفاد الخطاب أن إيقاف القيد مرهون بدفع الزمالك للمستحقات ليتم رفعه تلقائيا.

وانضم أشيمبونج لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من الداخلية ولعب لمدة نصف موسم قبل أن يرحل إلى بتروجت.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

يأتي ذلك بعد أيام من تلقي اتحاد الكرة لخطاب مماثل من فيفا بإيقاف الزمالك من القيد بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة في انتقال قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

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