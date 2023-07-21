بعدما شارك كبديل.. مبابي يسجل في فوز باريس سان جيرمان الودي على لوهافر

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

انتصر باريس سان جيرمان على لوهافر وديا بنتيجة 2-0 في أولى المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد 2023-2024.

وبدأ سان جيرمان بـ أشرف حكيمي في تشكيل الفريق وانضم له الرباعي الجديد: لوكاس هيرنانديز وماركو أسينسيو ولي كانج إن ومانويل أوجارتي في بداية اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بدون أهداف.

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وفي الشوط الثاني أجرى لويس إنريكي المدير الفني لباريس 10 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة ريناتو سانشيز وماركينيوس وكيلور نافاس بالإضفة للثنائي الجديد أيضا ميلان شكرينيار وشير ندور.

كما شارك إيثان مبابي أيضا وهو الشقيق الأصغر لكيليان مبابي.

وفي الدقيقة 54 سجل هوجو إكيتيكي هدف تقدم باريس من متابعة لتسديدته التي ارتدت من يد الحارس.

وفي الدقيقة 66 شارك كيليان مبابي بدلا من إسماعيل غربي في آخر تغييرات الفريق.

وسجل مبابي هدف تأكيد فوز باريس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية شير ندور.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض وديات ضد النصر يوم 25 يوليو الجاري.

يعقبها ضد سيرزو أوساكا الياباني وإنتر الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.

ويبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان.

كما سيواجه تولوز في كأس السوبر الفرنسي.

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