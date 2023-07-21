إبراهيم نور الدين حكما لنهائي كأس الرابطة

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.

ويواجه المصري نظيره سيراميكا كليوباترا مساء السبت الموافق 22 يوليو الجاري على استاد برج العرب، في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وسيدير إبراهيم نور الدين مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا كحكم ساحة ويعاونه سمير جمال (حكم مساعد) ويوسف البساطي (حكم مساعد) ومحمد الصباحي (حكم رابع).

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ويتواجد محمد الحفني في تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه هاني عبد الفتاح (حكم مساعد).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏كأس رابطة الأندية المحترفة المباراة النهائية السبت 22 يوليو 2023 ستاد الجيش ببرج العرب سير امبكا كليوباترا المصري 8:30 법 そ 然 مصر 然 مصر حكم ساحة إبراهيم نور الدين مصر سمير جمال حكم مساعد 2 يوسف البساطي محمد صباحي حكم مساعد PH مصر مصر حكم رابع M محمد الحنفي حكم VAR حكم VAR مساعد هاني عبد الفتاح مصر‏'‏

المصري تأهل للنهائي على حساب فيوتشر بعد الفوز بركلات الترجيح.

فيما تأهل سيراميكا كليوباترا على حساب الاتحاد السكندري بركلات الترجيح أيضا.

ويحمل فيوتشر لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة بعدما فاز في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.

المصري سيراميكا كليوباترا كأس رابطة الأندية المصرية
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