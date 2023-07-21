إبراهيم نور الدين حكما لنهائي كأس الرابطة
الجمعة، 21 يوليه 2023 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.
ويواجه المصري نظيره سيراميكا كليوباترا مساء السبت الموافق 22 يوليو الجاري على استاد برج العرب، في نهائي كأس الرابطة المصرية.
وسيدير إبراهيم نور الدين مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا كحكم ساحة ويعاونه سمير جمال (حكم مساعد) ويوسف البساطي (حكم مساعد) ومحمد الصباحي (حكم رابع).
ويتواجد محمد الحفني في تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه هاني عبد الفتاح (حكم مساعد).
المصري تأهل للنهائي على حساب فيوتشر بعد الفوز بركلات الترجيح.
فيما تأهل سيراميكا كليوباترا على حساب الاتحاد السكندري بركلات الترجيح أيضا.
ويحمل فيوتشر لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة بعدما فاز في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.
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