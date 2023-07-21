أحمد الشيخ يعلن عبر في الجول اقترابه من طلائع الجيش

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 20:16

كتب : عمرو نبيل

أحمد الشيخ يحتفل بهدفه ضد طلائع الجيش

اقترب طلائع الجيش من حسم صفقته الأولى للموسم الجديد 2023-2024 في الدوري المصري.

اللاعب سيكون أحمد الشيخ هداف غزل المحلة.

وقال الشيخ في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اقتربت كثيرا من الانتقال إلى طلائع الجيش".

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وأضاف "هناك جلسة أخيرة سيتم حسم الرتوش الأخيرة من خلالها تمهيدا لإتمام الانتقال والإعلان الرسمي".

وسبق أن أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة الحصول على توقيع الشيخ بدءا من الموسم المقبل، وذلك خلال سير الموسم المنتهي لتوه.

ولكن انتهى ذلك الأمر وخرج اللاعب معلنا التزامه بتركيزه مع المحلة لنهاية عقده.

وانتهى عقد الشيخ -33 عاما- مع "زعيم الفلاحين" بنهاية الموسم الحالي.

وسجل أحمد الشيخ 11 هدفا مع المحلة في الدوري ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين بالتساوي مع محمد شريف مهاجم الأهلي.

وهبط غزل المحلة إلى الدرجة الثانية محتلا المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بعد خسارة صاعقة أمام حرس الحدود الذي حُسم هبوطه قبل النهاية بـ 4 جولات.

على الجانب الآخر ضمن طلائع الجيش البقاء في الجولة قبل الأخيرة بالفوز على أسوان 1-0، وأنهى الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

طلائع الجيش الدوري المصري أحمد الشيخ غزل المحلة
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