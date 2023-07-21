الوداد يتعاقد مع إلياس شتي

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

إلياس شتي - الجزائر - كأس الجزائر

أتم نادي الوداد صفقة التعاقد مع الجزائري إلياس شتي لاعب الترجي التونسي السابق.

وشهد أنجيه الفرنسي آخر محطات شتي خلال الموسم المنصرم.

وأعلن الوداد التعاقد بشكل رسمي مع إلياس شتي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

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موقع "لو سبورت 360" المغربي ذكر في وقت سابق أن الوداد حصل على توقيع إلياس شتي لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن سعيد الناصيري رئيس الوداد تدخل لحسم صفقة التعاقد مع المدافع الجزائري.

ولا يرتبط إلياس شتي لاعب الترجي السابق بأي فريق منذ فسخ تعاقده مع أنجيه الفرنسي في شهر مايو الماضي.

وترددت بعض الأنباء في وقت سابق عن رغبة الزمالك في التعاقد مع إلياس شتي خلال هذا الصيف.

لكن مصدر من الزمالك قال لـ FilGoal.com آنذاك: " ما يقال عن مفاوضات الزمالك مع لاعبين أمثال يحيى جبران، وإلياس شتي لم يتعد كونه ترشيحات من وكلاء لاعبين والتفكير فيها مؤجل لوقت لاحق".

يذكر أن المحكمة حكمت على إلياس شتي في شهر أبريل الماضي، بالسجن لمدة 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وحصل شتي على الحكم مع إيقاف التنفيذ بعد اعترافه بلمس فتاة بشكل غير لائق في ملهى ليلي خلال شهر ديسمبر الماضي.

شتي (28 عامًا) ظهير أيسر جزائري انضم إلى آنجي مطلع الموسم المنصرم قادمًا من الترجي التونسي.

وسبق لـ شتي اللعب في صفوف اتحاد عنابة، وشبيبة الساورة، وشبيبة القبائل في بلاده الجزائر.

ولم يخض شتي إلا 6 مباريات بقميص آنجيه هذا الموسم، بواقع 205 دقيقة.

وكان شتي عنصرًا أساسيًا في تتويج الجزائر بكأس العرب 2021، إذ شارك في كل الدقائق الممكنة بالبطولة.

نادي الوداد البيضاوي إلياس شتي
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