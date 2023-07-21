الثالثة في السعودية.. إعارة أحمد مصطفى إلى الأخدود
الجمعة، 21 يوليه 2023 - 19:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي الأخدود السعودي ضم أحمد مصطفى من صفوف سموحة.
أحمد مصطفى
النادي : الأخدود
وكشف فرج عامر في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com في وقت سابق: "وافقنا على إعارة أحمد مصطفى إلى الأخدود السعودي لمدة موسم واحد".
اللاعب البالغ 25 عاما سبق له ارتداء قمصان الداخلية وبتروجت والإسماعيلي قبل أن ينضم لسموحة الموسم المنقضي.
أسد جديد 🦁
أحمد مصطفى أخدودي 🤍💙🫡@Ahmed_mos34 #AhmedMostafa pic.twitter.com/AP4twv8IJZ— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) July 21, 2023
ولا يعد مصطفى غريبا عن السعودية إذ وُلد بها ويمتلك مصطفى تجربتين في السعودية بقميصي أبها والعدالة، وارتدى قميص الفريقين في 9 مباريات بالدوري وكأس الملك.
كما خاض تجربة احترافيه في صفوف جينت البلجيكي في 2018 لعب خلالها مباراة واحدة فقط.
وفي الدوري المصري خاض اللاعب 101 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6.
فرج عامر يعلن عبر @FilGoal:
💬إعارة أحمد مصطفى إلى الأخدود السعودي. pic.twitter.com/X2RirCtuLr— FilGoal (@FilGoal) July 21, 2023
وتأهل الأخدود للدوري السعودي من دوري يلو حيث يمثل مدينة نجران ويقود البرتغالي جورج ميندونكا.
وسيخوض الفريق أول مباراة له في الدوري السعودي ضد الشباب يوم 14 أغسطس المقبل.