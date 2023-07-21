الثالثة في السعودية.. إعارة أحمد مصطفى إلى الأخدود

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى - سموحة

أعلن نادي الأخدود السعودي ضم أحمد مصطفى من صفوف سموحة.

وكشف فرج عامر في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com في وقت سابق: "وافقنا على إعارة أحمد مصطفى إلى الأخدود السعودي لمدة موسم واحد".

اللاعب البالغ 25 عاما سبق له ارتداء قمصان الداخلية وبتروجت والإسماعيلي قبل أن ينضم لسموحة الموسم المنقضي.

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ولا يعد مصطفى غريبا عن السعودية إذ وُلد بها ويمتلك مصطفى تجربتين في السعودية بقميصي أبها والعدالة، وارتدى قميص الفريقين في 9 مباريات بالدوري وكأس الملك.

كما خاض تجربة احترافيه في صفوف جينت البلجيكي في 2018 لعب خلالها مباراة واحدة فقط.

وفي الدوري المصري خاض اللاعب 101 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6.

وتأهل الأخدود للدوري السعودي من دوري يلو حيث يمثل مدينة نجران ويقود البرتغالي جورج ميندونكا.

وسيخوض الفريق أول مباراة له في الدوري السعودي ضد الشباب يوم 14 أغسطس المقبل.

سموحة أحمد مصطفى الأخدود
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