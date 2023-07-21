مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: الأهلي وبيراميدز والمصري يريدون العش.. طلبنا 40 مليونا

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 19:28

كتب : هاني العوضي

غزل المحلة - مصطفى العش

يحظى مصطفى العش لاعب نادي غزل المحلة باهتمام عدد من أندية الدوري.

وكان العش قد انضم لغزل المحلة في بداية الموسم الحالي قادما من كوم حمادة

وقال مصدر من غزل المحلة لـFilGoal.com : "الأهلي والمصري وبيراميدز يرغبون في التعاقد مع مصطفى العش بداية من الموسم المقبل".

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وأضاف "طلبنا الحصول على 40 مليون جنيه للتخلي عن خدمات اللاعب. لن نفرط في أي لاعب من قوام الفريق إلا في حالة الحصول على عرض مالي مناسب".

المصري كان قد أرسل عرضا لغزل المحلة من أجل التعاقد مع مدافعه مصطفى العش في يناير الماضي لكن تم رفضه.

المدافع صاحب الـ23 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع غزل المحلة في 57 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

يذكر أن غزل المحلة هبط إلى دوري الدرجة الثانية رفقة حرس الحدود وأسوان بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

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