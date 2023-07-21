سلة – آنسات مصر ينتصرن على تايوان وينافسن على المركز التاسع

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 19:18

كتب : محمد سمير

آنسات مصر لكرة السلة

حققت آنسات منتخب مصر الفوز بنتيجة 83-79 على تايوان في مباراة الترتيب على المراكز من 9-16 في كأس العالم تحت 19 عاما.

وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد منافسات كأس العالم للآنسات تحت 19 عاما حتى 23 يوليو الجاري.

وانتهى الربع الأول من اللقاء بالتعادل 23-23، وفي الربع الثاني حققت آنسات تايوان تفوقا كبيرا بنتيجة 24-9.

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وفي الربع الثالث عاد منتخب مصر بنتيجة 24-21.

وحسمت آنسات مصر الفوز خلال الربع الرابع بالفوز 27-11 ليحسمن اللقاء لصالحهن.

وواصلت جنى الألفي تألقها إذ سجلت 38 نقطة و18 متابعة ناجحة.

وكانت الألفي تألقت في المباراة الماضية ضد ليتوانيا رغم الخسارة فسجلت 28 نقطة و13 متابعة ناجحة.

وتعد جنى أكثر من سجلت متوسط نقاط في المباريات بالبطولة برصيد 26 نقطة ويليها الإيطالي إيلنورا فيلا بـ 21.8 نقطة في المباراة.

كما تعد الألفي أيضا ثاني أفضل لاعبة في البطولة بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة بعد المالية مايمونا هايدرا.

وبذلك سيلعب منتخب مصر على المركز التاسع حيث سيواجه أستراليا غدا بعد فوز الأخير على البرازيل بنتيجة 91-60.

ويشارك منتخب مصر للمرة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للسيدات.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المصري هي تحقيق المركز الثاني عشر في النسخة الماضية.

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