خبر في الجول - صراع ثنائي في الدوري المصري على منقذ الداخلية

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 19:11

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن البانوبي

لفت عبد الرحمن البانوبي لاعب سيراميكا كليوباترا الأنظار خلال فترة إعارته لصفوف الداخلية بموسم 2022-2023.

وعلم FilGoal.com أن هناك مفاوضات بشأن البانوبي من جانب ناديين في الدوري المصري لإقناع سيراميكا كليوباترا بالتخلي عن خدماته.

الطرفان هما البنك الأهلي الذي ضمن البقاء رسميا في الجولة قبل الأخيرة، ونادي زد الصاعد حديثا من الدرجة الثانية.

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وفي الوقت الحالي لا يزال سيراميكا كليوباترا متمسكا بخدمات اللاعب.

ويعتبر سيراميكا أنه سيكون إضافة للفريق في الموسم المقبل، بعد ظهوره بشكل لافت خلال فترة إعارته لصفوف الداخلية.

ولعب البانوبي دورا محوريا في بقاء الداخلية، حيث تألق في المباراة الأخيرة التي شهدت الفوز الحاسم على أسوان بنتيجة 4-2، إذ سجل هدفين وصنع واحدا.

وشارك البانوبي -24 عاما- في 17 مباراة خلال الموسم المنتهي من الدوري مع الداخلية، و6 مع سيراميكا، وسجل 3 أهداف جميعهم مع الداخلية.

وأنهى الداخلية الموسم في المركز الخامس عشر -آخر الناجين- برصيد 35 نقطة.

بينما احتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، وحسم بقاءه في الجولة قبل الأخيرة بالفوز على بيراميدز 2-1.

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