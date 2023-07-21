الأهلي ضمن 5 أندية أبدت رغبة لضم بنشرقي

يتواجد الأهلي ضمن 5 أندية عربية وأوروبية تفكر في ضم المغربي أشرف بنشرقي.

ويعد بنشرقي لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع الجزيرة الإماراتي عقب موسم واحد بقميص الفريق.

وأشار سانتي أونا الصحفي بموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن الأهلي والوحدة والاتفاق السعوديان والوحدة الإماراتي بين الأندية المهتمة بضم الجناح المغربي.

وواصل أن الاعب يجذب اهتمام أحد فرق الدوري الفرنسي.

وأتم التقرير أن اللاعب المغربي لم يتخذ قراره بعد.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الأهلي تواصل مع اللاعب وفي حالة التوصل لاتفاق مبدئي سيحضر شقيقه إلى القاهرة للإتمام الانتقال بشكل نهائي.

وأعلن الجزيرة الإماراتي رسميا عن رحيل جناحه المغربي أشرف بنشرقي بنهاية عقده مع الفريق الأسبوع الماضي.

اللاعب البالغ 28 عاما خاض 21 مباراة مع الجزيرة وسجل 5 أهداف بقميص الفريق.

وأشارت قنوات الكاس القطرية حينها إلى أن هناك منافسة بين الزمالك ناديه السابق والوحدة السعودي على ضم اللاعب الذي بات حرا الآن.

ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.