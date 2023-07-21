في الجول يكشف - عرض أوروبي لضم محمد حمدي.. وموقف إنبي

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 18:38

كتب : عمرو نبيل

محمد حمدي لاعب إنبي

وصل عرض أجنبي إلى نادي إنبي للتعاقد مع محمد حمدي جناح الفريق.

وعلم FilGoal.com أن نادي إشتريلا أمادورا البرتغالي قد أرسل خطابا رسميا عن طريق الفاكس إلى النادي البترولي للتعاقد مع اللاعب.

وبسؤال مصدر من إنبي قال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بالفعل وصلنا عرض رسمي من النادي البرتغالي".

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وأضاف "ننتظر وصول وفد منه للتفاوض بشأن انتقال اللاعب، حيث نرفض بيعه داخل مصر من حيث المبدأ".

محمد حمدي صاحب الـ20 عاما يشغل مركز الجناح الأيسر والمهاجم المتأخر.

وتواجد حمدي في معسكر منتخب مصر الأخير تحت قيادة روي فيتوريا، ضمن 6 لاعبين تم تصعيدهم من منتخب الشباب للتواجد في تدريبات المنتخب الأول.

وصعد إشتريلا أمادورا مؤخرا للدوري البرتغالي بعد أن احتل المركز الثالث في الدرجة الثانية برصيد 63 نقطة.

وتأهل أمادورا بفضل فوزه على ماريتيمو صاحب المركز السادس عشر في الدوري البرتغالي، في ملحق الصعود والهبوط بركلات الترجيح، بعد فوز كل منهما بمباراة من المباراتين بنفس النتيجة 2-1.

وبذلك يعود أمادورا إلى الدرجة الأعلى بعد هبوطه في نهاية موسم 2008-2009.

محمد حمدي إنبي الدوري المصري إشتريلا أمادورا الدوري البرتغالي
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