صاحب سوبر هاتريك ضد ريال مدريد.. لاتسيو يضم كاستيانوس

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

فالنتين كاستنيوس

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي ضم المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس قادما من نيويورك سيتي الأمريكي.

الأرجنتيني البالغ 24 عاما سجل الموسم المنقضي معارا لصفوف جيرونا الإسباني وسجل سوبر هاتريك ضد ريال مدريد وهو أول من فعل ذلك منذ 1947.

وانضم المهاجم المُلقب بـ "تاتي" لصفوف لاتسيو مقابل 15 مليون يورو حتى صيف 2028 وفقا للتقارير.

أخبار متعلقة:
رئيس لاتسيو يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ إيموبيلي من السعودية رئيس لاتسيو: 15 مليون يورو = صفر.. هكذا تعاملت مع انتقال سافيتش إلى الهلال رئيس لاتسيو: رفضت 140 مليون يورو من ميلان لضم ميلينكوفيتش سافيتش تقرير سعودي: الهلال يتفوق على يوفنتوس ويتفق على ضم سافيتش نجم لاتسيو

وأصبح المهاجم الأرجنتيني أغلى لاعب يرحل عن صفوف الفريق الأمريكي بعدما كان جاك هاريسون الأغلى عقب انتقاله لصفوف مانشستر سيتي في موسم 2017-18 مقابل 4 ملايين يورو.

ويعد الأرجنتيني أول لاعب ينضم لصفوف نسور العاصمة في الصيف الجاري بعد رحيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش صوب الهلال وفرانشيسكو أتشيربي لإنتر بشكل نهائي.

وبدأ تاتي مسيرته مع أونيفرسيداد دي تشيلي وانضم لصفوف ديبورتيفو توركي الأوروجوياني في صيف 2017.

وبعد موسم واحد انضم لصفوف نيوريوك سيتي الأمريكي وخلال 134 مباراة سجل 59 هدفا وصنع 24.

وحاز جائزة هداف الدوري الأمريكي موسم 2021 برصيد 19 هدفا.

وانضم في بداية الموسم الماضي معارا من نيوريوك سيتي إلى جيرونا الإسباني وسجل 14 هدفا وصنع 1 في 37 مباراة بجميع المسابقات.

Taty Castellanos to Girona explained: 6 key questions as NYCFC's star departs | MLSSoccer.com

وأصبح الأرجنتيني أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في شباك ريال مدريد في الدوري الإسباني في القرن الـ21.

كما أن هذا هو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك منذ إستيبان إيتشفاريا الذي هز شباك الفريق الملكي بخمسة أهداف سنة 1947 في الدوري آنذاك.

أما إجمالا وبشكل عام فقد أصبح كاستيانوس هو أول لاعب يهز شباك ريال مدريد أربع مرات في مباراة واحدة منذ روبرت ليفاندوفسكي مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في 2012.

فالنتين كاستنيوس لاتسيو نيويورك سيتي
نرشح لكم
لايبزيج ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لانتقال جفارديول مصدر من الاتحاد لـ في الجول: طارق العشري الأقرب لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة انتقاد لعدم الدفاع عنه واتهامات مستمرة بالخيانة.. سبب عداء لوكاكو مع جماهير إنتر أنشيلوتي: تدريب البرازيل؟ عقدي مستمر مع ريال مدريد.. ولدينا فريق أفضل من العام الماضي فاران: هذه أكبر مميزات تين هاج.. ونحتاج للاعبين بشخصية قوية أسود وأصفر وأبيض.. ريال مدريد يعلن قميصه الثاني فرانس برس: تقييد دوناروما وزوجته وسرقة 500 ألف يورو دي ماريا ينتصر على رونالدو.. النصر يسقط أمام بنفيكا برباعية
أخر الأخبار
صاحب سوبر هاتريك ضد ريال مدريد.. لاتسيو يضم كاستيانوس 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – خطاب من فيفا بإيقاف الزمالك عن القيد بسبب أشيمبونج ساعة | الدوري المصري
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: المصري وزد يرغبان في ضم النادري 2 ساعة | الكرة المصرية
السومة إلى العربي القطري بشكل نهائي 2 ساعة | الوطن العربي
لايبزيج ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لانتقال جفارديول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يقدم موعد سفره إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: طارق العشري الأقرب لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة 3 ساعة | الكرة المصرية
انتقاد لعدم الدفاع عنه واتهامات مستمرة بالخيانة.. سبب عداء لوكاكو مع جماهير إنتر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 حسام عاشور يكشف لـ في الجول سبب تواجده في مقر الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 4 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي