مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: المصري وزد يرغبان في ضم النادري

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 16:28

كتب : هاني العوضي

غزل المحلة - أحمد النادري

تلقى نادي غزل المحلة عرضين للتعاقد مع أحمد النادري لاعب الفريق بداية من الموسم المقبل.

النادري كان قريبا من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل أن تتعثر الصفقة.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ : "المصري وزد يرغبان في التعاقد مع أحمد النادري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

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وأضاف "نرغب في الحصول على 25 مليون جنيه للموافقة على رحيل اللاعب. لن نفرط في أي لاعب من قوام الفريق إلا في حالة الحصول على عرض مالي مناسب".

وخاض أحمد النادري 33 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح النادري في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال منافسات الدوري بقميص غزل المحلة.

وكانت مساهمات النادري في الدوري خلال مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ النادري من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط.

ويعتبر النادري من ناشئي فريق غزل المحلة قبل أن يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية رفقة حرس الحدود وأسوان بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

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