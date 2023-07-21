السومة إلى العربي القطري بشكل نهائي

أتم نادي العربي القطري إجراءات التعاقد مع السوري عمر السومة بشكل نهائي.

ولعب السومة الموسم الماضي معارا للعربي من أهلي جدة السعودي.

وأعلن العربي اليوم الجمعة تعاقده مع عمر السومة لمدة موسمين.

ويعد السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 144 هدفا.

صحيفة "الرياضية" السعودية، ذكرت في وقت سابق أن عمر السومة قد وقع مخالصة مالية مع أهلي جدة خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن السومة تنازل عن مبلغ مليون ونصف المليون دولار تمثل المتبقي للاعب من مستحقات مالية سابقة مع النادي، كما تنازل عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد استبعدت عمر السومة عن قائمة المعسكر الفريق الخارجي المقام حاليًا في النمسا.

ولعب السومة الموسم الماضي في صفوف العربي بنظام الإعارة وقدم مستويات لافتة أجبرت مسيري النادي القطري على استكمال المفاوضات للحصول على عقده بشكل كامل.

عمر السومة البالغ من العمر 34 عاما لعب الموسم الماضي مع العربي القطري 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.